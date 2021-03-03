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Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Son dakika haberine göre; Bolivya'nın El Alto kentindeki üniversitede yaşanan izdiham dördüncü kattaki korkulukların kırılmasına yol açtı. Korkulukların kırılmasının ardından bazı öğrenciler düşerek feci şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 12:09
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Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki bir üniversiteden gelen görüntüler bütün dünyada şok etkisi yarattı.

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Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Devlet üniversitesi Public University of El Alto'da (UPEA) Salı günü amfiye girmeye çalışan öğrenciler, izdihama yol açtı.

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Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İzdiham sırasında dördüncü katın koridorundaki korkuluklar baskıya dayanamayınca kırıldı, öğrenciler dördüncü kattan zemine düştü.

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Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin düştüğü anlar ve yükselen çığlıklar yer aldı.

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Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Video kaydında bir kız öğrencinin son anda bir arkadaşı tarafından düşmekten kurtarıldığı görüldü.

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