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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu Üniversitede dehşet dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu
Son dakika haberine göre; Bolivya'nın El Alto kentindeki üniversitede yaşanan izdiham dördüncü kattaki korkulukların kırılmasına yol açtı. Korkulukların kırılmasının ardından bazı öğrenciler düşerek feci şekilde can verdi.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 12:09
Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki bir üniversiteden gelen görüntüler bütün dünyada şok etkisi yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlet üniversitesi Public University of El Alto'da (UPEA) Salı günü amfiye girmeye çalışan öğrenciler, izdihama yol açtı.
İzdiham sırasında dördüncü katın koridorundaki korkuluklar baskıya dayanamayınca kırıldı, öğrenciler dördüncü kattan zemine düştü.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin düştüğü anlar ve yükselen çığlıklar yer aldı.
Video kaydında bir kız öğrencinin son anda bir arkadaşı tarafından düşmekten kurtarıldığı görüldü.