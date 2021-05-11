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Son dakika | Tataristan'da vahşet! Okulda katliam yapan caniden kan donduran paylaşım
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 11 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı korkunç saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren katliamcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:23Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:32