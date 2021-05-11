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Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Koronavirüsün en şiddetli yaşandığı Hindistan'da sağlık sistemi tamamen çöktü, ölü sayısı ise 250 bini aştı. Son olarak ünlü aktör Rahul Vohra'nın göz göre göre hayatını kaybetmesi, ülke hastanelerinde yaşanan sağlık skandalını bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:28
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Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 329 bin 942 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 876 ölüm kaydedildi.

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Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Günlük vaka sayısı son 14 günün en düşük seviyesine geriledi. Hindistan'da en son 27 Nisan'da 323 bin 144 vaka kaydedilmişti.

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Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin üzerine çıkmış, 30 Nisan'da ilk kez 400 bini aşmıştı.

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Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 992 bin 517'ye, toplam can kaybı sayısı 249 bin 992 oldu.

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Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Ülkede 3 milyon 715 bin 221 hastanın tedavisi sürüyor.