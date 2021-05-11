Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı

Koronavirüsün en şiddetli yaşandığı Hindistan'da sağlık sistemi tamamen çöktü, ölü sayısı ise 250 bini aştı. Son olarak ünlü aktör Rahul Vohra'nın göz göre göre hayatını kaybetmesi, ülke hastanelerinde yaşanan sağlık skandalını bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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