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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?
Avrupa basını 2019'da çekilen bir Fransız askerin görüntülerini paylaştı. Fransız pilota yapılan işkencenin detayları dünyayı ayağa kaldırdı. Genç asker bir direğe bağlandıktan sonra üzerinden savaş jeti geçirildiği belirtilirken, kafasının üstündeki işarete ateş edildiği de açıklandı. Peki Fransa'nın askerine bunu yapanlar kim?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:42
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