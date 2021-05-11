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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?

Avrupa basını 2019'da çekilen bir Fransız askerin görüntülerini paylaştı. Fransız pilota yapılan işkencenin detayları dünyayı ayağa kaldırdı. Genç asker bir direğe bağlandıktan sonra üzerinden savaş jeti geçirildiği belirtilirken, kafasının üstündeki işarete ateş edildiği de açıklandı. Peki Fransa'nın askerine bunu yapanlar kim?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:42
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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?

Kafasına siyah bir başlık geçirilen savaş pilotunun elleri ve ayaklarından bağlanıp hedef tahtasına konulduğu görüntüyü Reuters paylaştı, ortalık karıştı.

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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?

Bir ay içerisinde iki kez isimsiz subayların kaleme aldığı 'iç savaş' muhtıralarıyla sarsılan Fransa'da, bir savaş pilotunun Reuters haber ajansına sızdırılan görüntüleri gündemi alt üst etti.

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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?

Valeurs Actuelles adlı aşırı sağcı bir dergide hafta sonu yayımlanan ikinci muhtıraya bu kez kaç askerin imza attığı açıklanmadı ancak bildiri öncekinden farklı olarak dışarıdan imzaya da açıldı.

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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?

Fransa lideri Emmanuel Macron ve sivil yönetimin İslamcılığa karşı taviz verdiği savunulan bildiride, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" ifadesi yer aldı:

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Fransız askerine yapılanlar basına sızdı! Fransız askerini bağlayıp işkence edenler kim?

"Hiç kimse bu kadar korkunç bir durumu istemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."