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Haberler Galeri SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs (Covid-19) açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs (Covid-19) açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zor olduğunu belirterek, "Ülkedeki vakalar artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." dedi ve önemli mesajlar verdi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 20:07
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SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs Covid-19 açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi.

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SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs Covid-19 açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Ülkedeki salgın durumunun "basit olmadığını" belirten Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor. Vakalar artıyor. Bunu rakamlardan görüyoruz. Maalesef, durumu ağır olan hasta sayısı da artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs Covid-19 açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Putin, durumun olduğundan farklı gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şey yolundaymış gibi davranmak kesinlikle kabul edilemez. Ne burada, ne merkezde ne de bölgelerde durumu güzelmiş gibi gösteren raporlara ihtiyacımız yok." dedi.

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SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs Covid-19 açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs Covid-19 açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Kovid-19 test sonuçlarının 48 saat içinde çıktığını belirten Putin, bu sürenin kısaltılmasının önemine dikkati çekti.