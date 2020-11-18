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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs (Covid-19) açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor SON DAKİKA | Putin'den koronavirüs (Covid-19) açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zor olduğunu belirterek, "Ülkedeki vakalar artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." dedi ve önemli mesajlar verdi.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 20:07
Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi.
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Ülkedeki salgın durumunun "basit olmadığını" belirten Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor. Vakalar artıyor. Bunu rakamlardan görüyoruz. Maalesef, durumu ağır olan hasta sayısı da artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." şeklinde konuştu.
Putin, durumun olduğundan farklı gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şey yolundaymış gibi davranmak kesinlikle kabul edilemez. Ne burada, ne merkezde ne de bölgelerde durumu güzelmiş gibi gösteren raporlara ihtiyacımız yok." dedi.
Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Kovid-19 test sonuçlarının 48 saat içinde çıktığını belirten Putin, bu sürenin kısaltılmasının önemine dikkati çekti.