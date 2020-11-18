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Haberler Galeri Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 21:10
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Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 282 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının resmen başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 272 bin 352 oldu.

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Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 743 bin 168'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 670 oldu.

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Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye çıktı.

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Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artışla 481 bin 967'ye ulaştı.

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Son dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor | 18 Kasım 2020 vaka ve ölü rakamları...

BİR BÖLGE DAHA "KIRMIZI KATEGORİ"YE ALINDI

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini yürürlüğe koyan İtalyan hükümeti, bölge yetkililerinin talebi doğrultusunda ülkenin doğusundaki Abruzzo Bölgesi'ni de yüksek riskli olarak tanımlanan "kırmızı kategori"ye aldı.