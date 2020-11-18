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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılın fotoğrafları seçildi! Türk hemşire damga vurdu... Yılın fotoğrafları seçildi! Türk hemşire damga vurdu... Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılının en iyi fotoğraflarına Türkiye'den iki kare girdi. Koronavirüs salgını, ABD başkanlık seçimleri, kitlesel protestolar ve Beyrut patlaması yıla damga vurdu. Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 15:31
Uluslararası haber ajansı Reuters, beklenen kareleri yayınladı ve yaşananların bir daha unutulmayacağı 2020'nin fotoğrafları belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilya, Manaus
Yılın fotoğraflarına tahmin edilebileceği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını damgasını vurdu.
ABD, Washington
ABD başkanlık seçimleri, birçok ülkede gerçkeleşen kitlesel protestolar, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, iklim değişikliği ve orman yangınları da yine öne çıkan başlıklar oldu.
BELARUS
Filipinler'den Meksika'ya, Belarus'tan Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a, Japonya'dan Haiti'ye, İran'dan İtalya'ya, Çin'den Kenya'ya, İngiltere'den Rusya'ya yeryüzünün neredeyse her noktası, yılın albümünde.
TÜRKİYE
Reuters'ın seçkisine Türkiye'den foto muhabiri Ümit Bektaş'ın çektiği iki kare girdi. Bunlardan biri, yoğun bakım hemşiresi Dilara Fahrioğlu.