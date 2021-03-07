Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede bir karacanın yüzü ve kafası dondu. Yüzünün tamamı donanarak başı ağırlaşan karaca hareketiz kaldı.