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07 Mart 2021, Pazar
Haberler Galeri Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuk havanın etkili olduğu bölgede bir karacanın yüzü ve kafası dondu. Yüzünün tamamı donanarak başı ağırlaşan karaca hareketiz kaldı.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 09:28