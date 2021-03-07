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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede bir karacanın yüzü ve kafası dondu. Yüzünün tamamı donanarak başı ağırlaşan karaca hareketiz kaldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 09:28
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Görüntülerin adresi Kazakistan. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede bir karacanın yüzü ve kafası dondu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Etkisini artısan soğukla bilikte büyük bir buz kütlesine dönüşen başı gittikçe ağırlaştı.

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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Hayvanın bu sebepten dolayı hareketsiz kaldığı görüldü.

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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Bölge sakini birkaç kişi karacanın yüzündeki buzları kırarak içinde bulunduğu durumdan kurtardı.

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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

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