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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya Türk kızı Rabia'yı konuşuyor! Çığlıkları duyup cinsel saldırıdan kurtardı Dünya Türk kızı Rabia'yı konuşuyor! Çığlıkları duyup cinsel saldırıdan kurtardı Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir restoranda çalışan Türk vatandaşı Rabia Şirin'in Koreli bir kızı gaspçı saldırganın elinden kurtarması ülkede gündem oldu. Şirin'in kahramanlığı bir çok televizyonda yer alırken yaşanan olay gazetelerde geniş yer buldu. Giriş Tarihi: 06.03.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 14:05
Güney Kore'nin başkenti Seul'de genç bir kızı cinsel saldırıdan kurtaran ve saldırganı yakalayarak polise teslim eden Türk vatandaşı Rabia Şirin, ülke basınının büyük ilgisini çekti. Rabia'nın hikâyesi Seul'den sonra dünya basınında da yanlı buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı.
Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu.
Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, sarhoş saldırganın kaçmasını engelledi ve polise teslim etti. Kamu çalışanı olduğu belirlenen ancak kimliği açıklanmayan 30 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alındı.
Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Şirin, yaptığı açıklamada, olayın olduğu sırada iş yerinde yemek yerken dışarıdan birinin, "Beni kurtarın" şeklinde yardım çığlığını duyduğunu söyledi.
Şirin, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Sesin nereden geldiğini anlamak için kapıya koştum. Saat 10.00'da orada genelde hiç kimse olmuyor. Kızın bizim 20 metre ötemizde olduğunu gördük. Hemen yanına gittik. Geldiğimizde kızın ayağında ayakkabısı yoktu. Saçı yolunmuştu. Sağ bacağında bir topallama vardı ve eli kanıyordu. Biz gidince kız adamın elinden kaçıp asansöre bindi. Adam da peşinden gitmek istedi. Saldırganı yere oturttuk. Patronum polisi aradı. Polisi aradığımızı duyunca adam kaçmaya çalıştı. Polis gelinceye kadar adam binanın içinde turladı, kaçamadı. Adamı yere yatırdık ve etkisiz hale getirdik. Polis adamı alıp götürdü."
Şirin, saldırganı etkisiz hale getirmesinin hemen ardından, teselli etmek için genç kızın yanına gittiğini belirtti.
GÜNEY KORE BASININDA GENİŞ YANKI BULDU
Şirin, olayın ardından çok sayıda basın kuruluşunun röportaj talebinde bulunduğunu ve olayın Güney Kore gazete ve televizyon kanallarında geniş yankı bulduğunu anlattı.