Dünya Türk kızı Rabia'yı konuşuyor! Çığlıkları duyup cinsel saldırıdan kurtardı

Şirin, yaptığı açıklamada, olayın olduğu sırada iş yerinde yemek yerken dışarıdan birinin, "Beni kurtarın" şeklinde yardım çığlığını duyduğunu söyledi.

Şirin, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Sesin nereden geldiğini anlamak için kapıya koştum. Saat 10.00'da orada genelde hiç kimse olmuyor. Kızın bizim 20 metre ötemizde olduğunu gördük. Hemen yanına gittik. Geldiğimizde kızın ayağında ayakkabısı yoktu. Saçı yolunmuştu. Sağ bacağında bir topallama vardı ve eli kanıyordu. Biz gidince kız adamın elinden kaçıp asansöre bindi. Adam da peşinden gitmek istedi. Saldırganı yere oturttuk. Patronum polisi aradı. Polisi aradığımızı duyunca adam kaçmaya çalıştı. Polis gelinceye kadar adam binanın içinde turladı, kaçamadı. Adamı yere yatırdık ve etkisiz hale getirdik. Polis adamı alıp götürdü."

Şirin, saldırganı etkisiz hale getirmesinin hemen ardından, teselli etmek için genç kızın yanına gittiğini belirtti.