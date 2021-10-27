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Haberler Galeri Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim

Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim

Çin ve Tayvan arasında yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Dünyanın en önemli askeri ve ekonomik güce sahip ülkelerin başında gelen Çin, kendine oranla bir hayli güçsüz olan Tayvan'a yönelik savaş jetleriyle sayısız sınır ihlali yaptı. ABD'nin desteklediği Tayvan'da ise korku ve panik hakim. Tayvan ordusundaki gidişatın iyi olmadığı haberleri basında yer almaya başladı.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:12
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Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim
Çin'in Tayvan'ı işgal edeceği endişesi, Amerikan askeri planlamacılarını ve yönetim yetkililerini uzun süredir meşgul ediyor ve çok az bir kısmı, Tayvan ordusunun hattı tutabileceğini düşünüyor.
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Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim

Tayvan ve ABD'deki askerler, stratejistler ve hükümet yetkilileri, adanın ordusunun iç sorunlarla dolu olduğunu ve bunların birçoğunun yıllarca süren sakin ve ekonomik refah içinde biriktiğini, şimdi de Tayvan'ın Çin'i caydırma kabiliyetini tükettiğini söylüyorlar.

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Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim
Habere göre en acil endişeler arasında, her yıl askere alınan yaklaşık 80 bin Tayvanlı ve yaklaşık 2.2 milyon yedek asker arasındaki zayıf hazırlık ve düşük moral var.
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Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim

'YAPRAK SÜPÜRÜP OT TEMİZLİYORUZ'
26 yaşındaki Xiao Cheng-zhi, geçen yıl sona eren dört aylık temel eğitiminin esas olarak yaprakları süpürmeyi, yedek lastikleri hareket ettirmeyi ve yabani otları çekmeyi içerdiğini söyledi. Bazı nişancılık eğitimi dışında derslerinin anlamsız olduğunu vurguladı.

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Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim
Xiao, Tayvan'da aşırı korumacı ebeveynler tarafından büyütülen ve kolayca demoralize olabilen gençleri tanımlamak için 'çilek asker' teriminin kullanıldığını anlattı. Hizmet etmeye istekli olduğunu söylese de, Xiao adanın Çin Halk Kurtuluş Ordusu karşısında çok fazla şansı olmadığı görüşünde.