Çin ve Tayvan arasında gerilim büyüyor! Orduda korku ve panik hakim

Çin ve Tayvan arasında yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Dünyanın en önemli askeri ve ekonomik güce sahip ülkelerin başında gelen Çin, kendine oranla bir hayli güçsüz olan Tayvan'a yönelik savaş jetleriyle sayısız sınır ihlali yaptı. ABD'nin desteklediği Tayvan'da ise korku ve panik hakim. Tayvan ordusundaki gidişatın iyi olmadığı haberleri basında yer almaya başladı.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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