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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı! Flaş silah ve koruma detayı... SON DAKİKA | İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı! Flaş silah ve koruma detayı... SON DAKİKA HABERİ | İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, olay sırasında 11 korumasının bulunmasına rağmen öldürüldüğünü açıkladı. Fedevi, Fahrizade'nin ölüm nedenini de detaylıca aktardı. Suikastta kullanılan silah detayı ise akıllara durgunluk verdi. Giriş Tarihi: 06.12.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 23:42
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Üniversitesinde düzenlenen bir törende konuşan Fedevi, Fahrizade suikastına dair yeni detaylar açıkladı.
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Suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete yerleştirilen ve elektronik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol edilen otomatik silahla gerçekleştirildiğini belirten Fedevi, olay yerinde hiçbir saldırganın bulunmadığını aktardı.
Fedevi, Fahrizade'nin yanında 11 korumasının bulunduğunu, olay mahalline 10-15 metre uzaklıktaki kamyonete monte edilmiş otomatik silahtan açılan ateşin bel bölgesine isabet ederek omurgasını parçalaması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fedevi, açılan ateş sonrası otomatik silahın imha edilmesi için kamyonetin patlatıldığını da söyledi.
Olayı çözmek için patlamadan sonra otomatik silahtan geriye kalan parçalardan silahın elektronik devrelerini ve uydu sistemlerini incelediklerini söyleyen Fedevi,
"Olay yerinde hiç kimse yoktu. Kamyonete yerleştirilen otomatik silahtan toplamda 13 kurşun sıkıldı. Geriye kalan kurşunlar korumalar tarafından sıkıldı. Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, ayrıca Fahrizade'nin yüzüne zum yapan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı." ifadelerini kullandı.