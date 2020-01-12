Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Son dakika haberi: İran'ın Irak'ta ABD üssüne yönelik füzeli saldırısının ardından en net görüntü geldi. İran, ABD üssünde 80 ABD askerini öldürdüklerini duyurmuştu fakat ABD tarafından yapılan açıklamada bunun yalan olduğu anlaşıldı. İran'ın elçiliği vurmayan önce ABD'ye haber verdiği ortaya çıkmıştı. ABD üssüne ilk kez giren CNN ise İran füzelerinin yol açtığı hasarın görüntülerini paylaştı...

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