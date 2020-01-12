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Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Son dakika haberi: İran'ın Irak'ta ABD üssüne yönelik füzeli saldırısının ardından en net görüntü geldi. İran, ABD üssünde 80 ABD askerini öldürdüklerini duyurmuştu fakat ABD tarafından yapılan açıklamada bunun yalan olduğu anlaşıldı. İran'ın elçiliği vurmayan önce ABD'ye haber verdiği ortaya çıkmıştı. ABD üssüne ilk kez giren CNN ise İran füzelerinin yol açtığı hasarın görüntülerini paylaştı...

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Giriş Tarihi: 12.01.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 16:16
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Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İran'ın Irak'taki ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında üssün uydu fotoğrafları yayınlanmıştı.

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Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad üssüne ilk defa giren CNN International, İran füzelerinin yol açtığı hasarı dünyaya duyurdu.

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Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

CNN muhabiri Arwa Damon, dünyanın konuştuğu saldırının gerçekleştiği ABD'nin Irak'taki hava üssü olan Ayn el Esad'ın görüntülerini yayınladı.

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Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Damon, saldırının iki buçuk saat önceden belirlendiğini bildirdi. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin yerel saatle 23.00'da hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi.

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Son dakika: İran'ın vurduğu ABD üssünün görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Perşembe günü yerel saatle 01.30'da üsse ilk füzeler isabet etti. Yetkililer sığınakların çok yakınına düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını mucize olarak niteledi.