12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

İran'ın başkenti Tahran'da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 20:16
  • 1
  • 27
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

Başkentin önemli noktalarından Azadi Meydanı'nda düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde, "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar", "Diktatöre ölüm", "Bana fitneci deme, fitneci sensin" şeklinde sloganlar atıldı.

  • 2
  • 27
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

Güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.

  • 3
  • 27
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

Polis ve Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Azadi Meydanı'na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu.

  • 4
  • 27
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı.

  • 5
  • 27
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

- NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.