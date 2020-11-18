Koronavirüs Rusya'da mutasyon geçirdi! Sibirya koronavirüsü daha da ölümcül hale geldi...

Son dakika haberine göre; Dünya genelinde tekrar tırmanışa geçen koronavirüs salgını, Sibirya'da derin bir mutasyon geçirerek 'Sibirya koronavirüsü'ne dönüştüğü belirtildi. Daha da ölümcül hale gelen virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmemesinden korkuluyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 08:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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