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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs Rusya'da mutasyon geçirdi! Sibirya koronavirüsü daha da ölümcül hale geldi... Koronavirüs Rusya'da mutasyon geçirdi! Sibirya koronavirüsü daha da ölümcül hale geldi... Son dakika haberine göre; Dünya genelinde tekrar tırmanışa geçen koronavirüs salgını, Sibirya'da derin bir mutasyon geçirerek 'Sibirya koronavirüsü'ne dönüştüğü belirtildi. Daha da ölümcül hale gelen virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmemesinden korkuluyor. Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 08:47
Dünyayı uzun süredir pençesinde tutan COVID-19 salgınında korkulan oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Sibirya bölgesinde derin bir mutasyon geçiren virüsün yeni tip "Sibirya koronavirüsü"ne dönüştüğü açıklandı.
Bu durumda tıpkı grip virüsünde olduğu gibi temel COVID-19 aşısının değişen virüse karşı etkili olup olmayacağı soru işaretine dönüştü.
Endişe verici haberi Rusya Sıhhi Denetim ve Halk Sağlığı Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova açıkladı.
Salgında gelinen durumla ilgili düzenlenen sempozyumda mutasyon açıklamasını yapan Popova "Sibirya bölgesinde derin değişim geçiren virüs, ülkemize Avrupa'dan taşınan '20A.EU' tipinin türevi. Gerçekten endişeliyiz" dedi.