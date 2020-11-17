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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! SpaceX 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına uçuş yapan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, 4 astronot yolcusuyla birlikte 27 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 14:02
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! SpaceX 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

SpaceX'in sahip olduğu Falcon 9 roketi ile birlikte fırlatılan Dragon uzay aracı, içinde 4 astronot ile Pazar günü NASA'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! SpaceX 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

Dragon kapsülü 4 yolcusuyla birlikte, 27 saat süren bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! SpaceX 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPACAKLAR
NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi'yi ISS'te diğer astronotlar karşıladı.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! SpaceX 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

Astronotların, bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı ifade edildi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! SpaceX 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

SpaceX Dragon uzay aracı, daha önce Mayıs ayında ilk kez NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley'i ISS'ye götürmüştü.