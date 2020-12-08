08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 21:30
  • 1
  • 17
SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

İran devletinin Arapça yayın yapan El Alem kanalına konuşan Abdullahiyan, Fahrizade suikastıyla ilgili açıklamada bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

Suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını söyleyen Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etti.

  • 3
  • 17
SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

  • 4
  • 17
SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

RUHANİ SUİKASTA CEVAP VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti.

  • 5
  • 17
SON DAKİKA HABERİ | İran'dan kritik açıklama: Nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.