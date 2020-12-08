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Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

SON DAKİKA HABERİ | Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor. Haftalardır protestoların dinmediği Ermenistan'da bugün beklenen oldu ve Dağlık Karabağ savaşında yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan'a verilen süre doldu. Ermeni göstericiler başkent sokaklarını doldururken Azerbaycan yenilgisinin baş sorumlusu olarak görülen Paşinyan'ın görevi bırakıp istifa etmesi isteniyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 21:56
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Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan'a yenilmesinin ardından zor günler geçiriyor.

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Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

44 gün süren çatışmalardan sonra Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alarak işgal ettiği topraklardan bir bir çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da sular durulmuyor.

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Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

Rusya'nın ve Fransa'nın kapısını defalarca çalan ancak istediğini elde edemeyen Başbakan Paşinyan'a tanınan süre doldu, yenik lider tamamen köşeye sıkışmış durumda.

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Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes sonrası büyük bir kaos yaşanan Ermenistan'da protesto gösterileri neredeyse 1 aydır devam ediyor.

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Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla sivil itaatsizlik eylemleri başlattı.