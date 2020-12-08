Nikol Paşinyan için yolun sonu! Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'dan kötü haber...

SON DAKİKA HABERİ | Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor. Haftalardır protestoların dinmediği Ermenistan'da bugün beklenen oldu ve Dağlık Karabağ savaşında yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan'a verilen süre doldu. Ermeni göstericiler başkent sokaklarını doldururken Azerbaycan yenilgisinin baş sorumlusu olarak görülen Paşinyan'ın görevi bırakıp istifa etmesi isteniyor. İşte haberin detayları...