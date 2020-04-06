Corona virüs ile mücadele devam ederken iğrenç akım!

Başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere sözde 'koronaya meydan okuduğunu' ileri süren bir grup genç, virüs ve bakterilerin yoğun olarak bulunduğu objeleri yalıyor, virüsün en fazla etkilediği ileri yaştaki insanların yüzüne doğru öksürüyor.