Corona virüs ile mücadele devam ederken iğrenç akım! İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Virüs karşısında sağlık sistemleri çöken ve vatandaşlarının sorumsuz davranışları dünyayı şoke etti. Batı'da başlayan iğrenç akım rezaletin boyutlarını gözler önüne serdi. Giriş Tarihi: 06.04.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 07:49
Dünya yeni tip koronavirüs salgını durdurmak için seferber olurken virüsün öldürücü etkisini küçümseyenler, tepki çeken yeni bir akım başlattı.
Başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere sözde 'koronaya meydan okuduğunu' ileri süren bir grup genç, virüs ve bakterilerin yoğun olarak bulunduğu objeleri yalıyor, virüsün en fazla etkilediği ileri yaştaki insanların yüzüne doğru öksürüyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler "#CoronavirusChallenge" etiketiyle yaptıkları iğrenç hareketleri sosyal medya platformlarında da paylaşıyor.
Bir 'TikTok' paylaşımcısı kadının uçaktaki klozeti yalamasıyla başlayan akım, birçok ülkeye yayıldı. ABD, Almanya, Belçika ve İrlanda bu akımın başını çeken ülkeler olarak öne çıkıyor. Söz konusu ülkelerde çeşitli objeleri yalayan kişiler, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.
BAKAN'IN YÜZÜNE ÖKSÜRDÜLER Objelerin yalanmasının yanı sıra bilinçli olarak yaşlıların yüzüne öksürenler de ortaya çıktı. İrlanda'nın başkenti Dublin ve Waterford şehrinde bu tür vakalara rastlandığı İrlanda medyasında yer alırken, İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris de geçtiğimiz günlerde bu akımın hedefi olmuştu.