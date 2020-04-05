Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Avrupa'da corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 33 oldu. Avrupa'daki corona virüs kaynaklı can kayıplarının yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti. Vaka sayısında 126 bin 168 ile İtalya'yı geçen İspanya'da hastanelerin kapasitelerinin dolması nedeniyle pek çok kültür merkezi ve kapalı spor salonu da koronavirüs merkezine dönüştürüldü. İran'da da durum Avrupa ülkeleriyle aynı seviyede. İran'da corona virüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL