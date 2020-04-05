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Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Avrupa'da corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 33 oldu. Avrupa'daki corona virüs kaynaklı can kayıplarının yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti. Vaka sayısında 126 bin 168 ile İtalya'yı geçen İspanya'da hastanelerin kapasitelerinin dolması nedeniyle pek çok kültür merkezi ve kapalı spor salonu da koronavirüs merkezine dönüştürüldü. İran'da da durum Avrupa ülkeleriyle aynı seviyede. İran'da corona virüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 14:15
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Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde ABD'den sonra vaka sayısının en yüksek olduğu, ölü sayısının 12 bini aştığı İspanya'daki görüntüler salgının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

Koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. ABD ve İtalya ile birlikte Covid-19'dan en çok etkilenen ülkeler arasında ise İspanya yer alıyor.

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Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı.

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Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

Vaka sayısında 126 bin 168 ile İtalya'yı geçen İspanya'da hastanelerin kapasitelerinin dolması nedeniyle pek çok kültür merkezi ve kapalı spor salonu da koronavirüs merkezine dönüştürüldü.

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Dehşete düşüren görüntüler! Hastaneleri yetersiz kalan İran ve İspanya...

Salgın için hastaneye dönüştürülen yerlerden Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'ydi.