Dünyayı sarsan rapor ortaya çıktı! 14 ayrı mutasyon...

Uzmanlar, yayınladıkları raporda, ABD'de virüsün 14 ayrı mutasyonunun keşfedildiğini, bunlardan "Spike D614G" isimli olanın çok daha tehlikeli olduğunu ve bu halinin daha hızlı bulaşmasının yanı sıra, insanların hastalığa ikinci kez yakalanma ihtimalini de artırıyor olabileceğini söyledi.