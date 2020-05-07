Dünyayı sarsan rapor ortaya çıktı! 14 ayrı mutasyon... Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de bilim insanları, Kovid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin 14 ayrı mutasyonunu keşfetti. Giriş Tarihi: 07.05.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 08:28
ABD'de Los Alamos National Laboratuvarı'ndan uzmanlar, yeni tip corona virüsün evrimleşmiş "ölümcül" bir türünün yayılmaya başladığını açıkladı.
Uzmanlar, yayınladıkları raporda, ABD'de virüsün 14 ayrı mutasyonunun keşfedildiğini, bunlardan "Spike D614G" isimli olanın çok daha tehlikeli olduğunu ve bu halinin daha hızlı bulaşmasının yanı sıra, insanların hastalığa ikinci kez yakalanma ihtimalini de artırıyor olabileceğini söyledi.
Bilim insanlarının yaptığı araştırma, 6 bini aşkın corona virüsü genetik verisinin bilgisayarda analizine dayanıyor. Analiz, tekrar tekrar denendi ve her seferinde yeni korona virüsünün daha baskın hale gelmeye başladığı sonucu çıktı.
Spike D614G Bilim insanları, Spike D614G'nin, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan orijinal suştan çok daha bulaşıcı ve öldürücü olduğu belirterek, insan akciğer hücreleri üzerindeki reseptörlere daha kolay bağlanabildiğini, hatta insan vücudunun virüse geliştirdiği antikorları atlatabileceğini vurguladı.
Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeden "BioRxiv" adlı internet sitesinde yayınlanan 33 sayfalık rapora göre, corona virüsün bu yeni türü ilk olarak geçen şubat ayında Avrupa'da ortaya çıktı, hızla ABD'nin doğu sahillerine ulaştı ve mart ayı ortalarından bu yana dünyada en yaygın olan corona virüs versiyonu haline geldi.