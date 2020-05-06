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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar

Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, birçok kişi aile bireyleri ve arkadaşlarıyla yaklaşık 2 ay sonra bir araya geldi. Öte yandan baharın gelmesi ile de sokaklardan cıvıl cıvıl oldu.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:36
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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok kişiyi birbirinden ayırdı. Salgından en çok etkilenen ülklerin başında gelen İtalya'da koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, milyonlarca İtalyan aile bireyleri ve arkadaşlarıyla görüşme fırsatı buldu.

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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar

Ülkenin Campania bölgesinde bulunan Napoli şehrinde birçok kişi sevdikleriyle buluşmak için kendini dışarıya attı.

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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar

Yaklaşık 2 ay sonra şehrin sokaklarında maske takan birçok çiftin buluştuğu, 7 hafta evde kalan yaşlılarda soluğu torunlarının yanında aldı.

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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar

İTALYA'DA SON DURUM

Worldometers verilerine göre ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 213 bin 13, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 315.

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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar

İşte İtalya sokaklarından cıvıl cıvıl fotoğraflar...