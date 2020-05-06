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İtalya’da corona virüs sonrası normalleşme süreci başladı! Sokaklardan cıvıl cıvıl fotoğraflar
Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, birçok kişi aile bireyleri ve arkadaşlarıyla yaklaşık 2 ay sonra bir araya geldi. Öte yandan baharın gelmesi ile de sokaklardan cıvıl cıvıl oldu.
Giriş Tarihi: 06.05.2020 13:37Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:36