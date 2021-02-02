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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Google'dan büyük rezalet! Milyonlarca dolar tazminat ödemeyi kabul ettiler Son dakika: Google'dan büyük rezalet! Milyonlarca dolar tazminat ödemeyi kabul ettiler Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, büyük bir skandalla çalkalanıyor. Çalışma Bakanlığının Google'a, iş başvurusunda bulunan Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı nedeniyle açtığı davada dev şirket 2 milyar 580 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Dünyanın en gelişmiş firmaların başında gelen Google'ın insanlara bu skandal yaklaşımı, dünyanın gündemine oturdu. Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:34 REKOR CEZALAR Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500 kadın mühendise 1 milyar 350 milyon dolar tazminat ödeyecek. GALERİ DEVAM EDİYOR GEREKÇE AYRIMCILIK
Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan 1700 kadın ve Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyar 230 milyon dolar ödenecek.
5 BOYUNCA ÖDEYECEKLER
Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir fon oluşturması öngörülüyor.
BAKANLIĞIN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI
Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle şirkete dava açma kararı almıştı.
Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi, işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.