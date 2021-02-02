Son dakika: Google'dan büyük rezalet! Milyonlarca dolar tazminat ödemeyi kabul ettiler

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, büyük bir skandalla çalkalanıyor. Çalışma Bakanlığının Google'a, iş başvurusunda bulunan Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı nedeniyle açtığı davada dev şirket 2 milyar 580 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Dünyanın en gelişmiş firmaların başında gelen Google'ın insanlara bu skandal yaklaşımı, dünyanın gündemine oturdu.