BİZE ULAŞIN
Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı
Katil Esad rejimi güçleri İdlib'e saldırı hazırlığı yapıyor. Esad güçleri İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın merkezini kuşatmaya aldı. Yoğun saldırıların ardından ise binlerce İdlibli Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı. Esad rejiminin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı.
Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:52
- 1
- 48
- 2
- 48
- 3
- 48
- 4
- 48
- 5
- 48