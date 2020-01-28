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Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı

Katil Esad rejimi güçleri İdlib'e saldırı hazırlığı yapıyor. Esad güçleri İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın merkezini kuşatmaya aldı. Yoğun saldırıların ardından ise binlerce İdlibli Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı. Esad rejiminin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:52
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Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı

Rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan yapılan saldırılar devam ederken, son 24 saatte 39 bin kişi daha yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti.

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Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı

Geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı

ESAD REJİMİ KUŞATMA ALTINA ALDI

Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor.

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Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Maarratünnuman ilçe merkezini çevreleyen 15 yerleşim, rejim tarafından ele geçirildi.

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Son dakika: Esad rejimi katliama hazırlanıyor! 600 bin kişi Türkiye sınırına dayandı

Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri, Hamidiyye, Bsida, Kefer Basin, Babolin, Es Salihiyye, Dar es-Selam, Deyr Garbi, Tkad, Sıhyan, Maarhatat, Babila, Kahira, Masaran, Dana ve Kefer Ruma'yı alarak, Maarratünnuman ilçe merkezini kuşattı.