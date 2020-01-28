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Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Almanya'ya da sıçrayan virüsün bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 4 bin 515'i buldu. Bu kişilerin 976'sının durumu ağır. Bununla birlikte Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden resmi açıklama geldi ve ölümcül koronavirüsün sıfır noktasının, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı olduğunu doğruladı. İşte Çin'in Facebook'u olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan Huanan Pazarı'ndan kareler...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 11:41
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Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışan bilim adamları, hastalığın çıkış noktasının şüphelenildiği gibi koala, yarasa, yılan, karıncayiyen ve misk kedisi gibi hayvanların yasa dışı olarak satılıp yenildiği bu pazar olduğunu söyledi.

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Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Koronavirüsün hangi hayvandan yayıldığı ise hala belli değil. Uzmanlar geçen hafta hastalığın yılanlardan yayılmış olabileceğini öne sürmüştü. Bu açıklamanın sadece bir gün öncesinde ise virüsün, Çin'de sıklıkla tüketilen yarasa çorbasından yayılmış olabileceği iddia edilmişti.

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Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Huanan pazarı, buranın yerlilerinin uğrak noktalarından biri olarak nitelendiriliyor. Özellikle etini "taze" satın almak isteyenler buraya geliyor ve satın alacağı hayvanı hemen o anda kestiriyor. Canlı hayvanlar, bu pazardaki küçük kafeslerde tutuluyor ve müşterinin talebine göre kesiliyor.

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Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua'nın aktardığına göre Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, "33 pozitif örnekten 31'i, yaban hayatı ticaretinin yoğunlaştığı pazarın batı bölgesinden toplandı" açıklamasında bulundu.

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Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Çinli yetkililer Pazar günü, vahşi hayvan ticaretini geçici olarak yasakladı. Hükümet, yasağı yok sayanların 'ciddi şekilde soruşturulup cezalandırılacağını' söyledi.