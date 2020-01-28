Ne bulsa yiyorlar! İşte koronavirüsün yayıldığı pazar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Almanya'ya da sıçrayan virüsün bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 4 bin 515'i buldu. Bu kişilerin 976'sının durumu ağır. Bununla birlikte Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden resmi açıklama geldi ve ölümcül koronavirüsün sıfır noktasının, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı olduğunu doğruladı. İşte Çin'in Facebook'u olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan Huanan Pazarı'ndan kareler...