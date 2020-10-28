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Haberler Galeri Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı

Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı

Son dakika haberi...Ermenistan ordusu insani ateşkes ihalelerini sürdürerek, Azerbaycan'ın Terter bölgesine ateş açtı.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:30
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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı

Ermenistan ordusu, insani ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun yerel saatle 07.30 sıralarında Terter bölgesine top bataryaları ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.

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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı

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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı
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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı
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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı