Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Katillerin ordusu acı izler bıraktı

Ermenistan ordusu, insani ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun yerel saatle 07.30 sıralarında Terter bölgesine top bataryaları ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.