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Haberler Galeri Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Reuters'ın RIA haber ajansına dayandırdığı haberinde, muhalif protestocuların Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla başkent Erivan'daki hükümet binasını bastığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:30
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Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı
Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Reuters'ta yer verilen son dakika gelişmesine göre, Ermenistan'da protestocular hükümet binasına baskın düzenledi.

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Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı
Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat'ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etmiş, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçlamıştı.

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Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı
Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Ordunun muhtıra verdiği Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden alması engellenince bugün ülke bir kez daha karıştı. Dağlık Karabağ savaşının kaybedilmesiyle türbülansa giren ve ordunun geçen hafta verdiği muhtırayla siyasi krizin boyut değiştirdiği Ermenistan'da, bugün başkent Erivan bir kez daha sarsılacak. Ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için 1 Mart'ta bir miting ve yürüyüş çağrısı yaptı.

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Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı
Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı
Facebook hesabından canlı yayın yapan Paşinyan, "Yarınki miting ve yürüyüşün amacı, Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Bizim değil, halkın. Çünkü ülkemizdeki güç halka aittir" dedi.
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Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı
Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın destekçileri ve muhaliflerin kitlesel mitingleri, ordunun başbakan ve hükümetin istifasını talep eden bir açıklama yapması üzerine geçen hafta Perşembe günü ülkeyi salladı.

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