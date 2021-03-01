Son dakika: Ermenistan karıştı! Göstericiler hükümet binasını bastı

Ordunun muhtıra verdiği Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden alması engellenince bugün ülke bir kez daha karıştı. Dağlık Karabağ savaşının kaybedilmesiyle türbülansa giren ve ordunun geçen hafta verdiği muhtırayla siyasi krizin boyut değiştirdiği Ermenistan'da, bugün başkent Erivan bir kez daha sarsılacak. Ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için 1 Mart'ta bir miting ve yürüyüş çağrısı yaptı.