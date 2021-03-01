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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıllara durgunluk veren görüntü! Evin içindeki eşyalar bile buz tuttu Akıllara durgunluk veren görüntü! Evin içindeki eşyalar bile buz tuttu Son dakika haberine göre; Rusya'ya bağlı Vorkuta'nın oblast bölgelerinden gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Hava sıcaklıklarının eksi 50 dereceye kadar düştüğü bölge hayalet şehre dönerken, evlerin içi bile buz tuttu. Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 11:58
Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.
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Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.
Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.