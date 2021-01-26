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Haberler Galeri Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

Yunanistan bir yandan Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan sorunları çözmek için istikşafi görüşmelerine katılsa da, diğer yandan askeri hamlelerini arka arkaya hayata geçiriyor. Savunmada Türkiye'nin oldukça gerisinde olan ülkenin, büyük harcamalar yaparak silahlar alması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e geleceği yazıldı.

Giriş Tarihi: 26.01.2021 13:03
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Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar
Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.
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Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar
İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen istikşafi görüşmelerin 61. turu hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de ABD'de göreve başlayan Joe Biden yönetiminde yankı buldu.
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Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar
Pazartesi günü videokonferans yöntemiyle bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırdı.
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Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar
"Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'dan gelen sinyallerin kalıcı olmasını beklediklerini söyledi.
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Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise, Washington yönetiminin görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Price, "Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz" tweetini paylaştı.