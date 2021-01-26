Son dakika: Doğu Akdeniz'i karıştıracak hamle! Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

Yunanistan bir yandan Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan sorunları çözmek için istikşafi görüşmelerine katılsa da, diğer yandan askeri hamlelerini arka arkaya hayata geçiriyor. Savunmada Türkiye'nin oldukça gerisinde olan ülkenin, büyük harcamalar yaparak silahlar alması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e geleceği yazıldı.