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Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi

Son dakika haberi... Başkanlık yarışıyla başlayan ve halka halka yayılan ABD isyanı yeni bir soluk kazandı. Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polisler yetersiz kalınca takviye kuvvet istedi. Beklenen güçlerinin gelmemesi üzerine korku ve panikle bölgeden kaçmaya çalışan polisler bir kişiyi ezdi. İşte ABD'yi yangın yerine çeviren olayların dehşete düşüren görüntüleri...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:38
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Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi
ABD'de sular durulmuyor. Son aylarda başkanlık seçimi ve yemin törenine odaklanan ülkeden yine dünyayı sarsan görüntüler geldi. Aylardır süren polis şiddetine yönelik protestolarda polis kuvvetleriyle siviller arasındaki gerginlik tırmandı.
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Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi
Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, tüm dünyayı dehşete düşüren korkunç bir olaya imza attı.
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Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi
Tacoma şehir merkezinde bulunan meydanda yoğun bir kalabalığın toplandığı ihbarı alam polis ekipleri, olay yerine gitti. 100'den fazla kişinin ve onlarca otomobilin yolu kapattığını tespit eden polis güçleri, kalabalığı dağıtmak istedi.
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Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi
Kalabalığın, ünlü Hızlı ve Öfkeli filmindeki gibi sokak yarışları düzenlemek için toplandığı bilgisi yayılırken, ekipler insanları dağıtmak istedi. Ancak kalabalığa müdahale etmek isteyen polis ekipleri, onlarca kişinin tepkisiyle karşılaştı. Destek isteyen polis ekipleri, bekledikleri ek kuvvetin gelmemesinin ardından kalabalığa aracıyla müdahale etti.
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Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi
Hafta sonu akşam saatlerinde yaşandığı bildirilen ve görüntülerinin de sosyal medyada yayınlandığı feci olayda, Tacoma Polisi'ne ait etrafı insanlarla çevrili devriye aracı, ileri fırlayarak yaklaşık beş kişiyi yere düşürüyor.