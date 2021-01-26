Son dakika: ABD yine yangın yeri! Polis aracı bir kişiyi çiğnedi

Son dakika haberi... Başkanlık yarışıyla başlayan ve halka halka yayılan ABD isyanı yeni bir soluk kazandı. Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polisler yetersiz kalınca takviye kuvvet istedi. Beklenen güçlerinin gelmemesi üzerine korku ve panikle bölgeden kaçmaya çalışan polisler bir kişiyi ezdi. İşte ABD'yi yangın yerine çeviren olayların dehşete düşüren görüntüleri...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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