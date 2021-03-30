Gümrük ekipleri hediyelik valizi açınca dehşete düştü! Hepsi streçe sarılı halde bulundu

Ekvador Çevre Bakanı Marcelo Mata, havalimanında yakalanan kaplumbağalar için "Bu Ekvador'un tabiat varlıklarına yönelik bir suçtur" dedi. Kaplumbağa kaçakçılığına ilişkin henüz bir tutuklama yok, polis ekipleri valizi havalimanına bırakan kişiyi arıyor.