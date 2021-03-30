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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Gümrük ekipleri hediyelik valizi açınca dehşete düştü! Hepsi streçe sarılı halde bulundu Gümrük ekipleri hediyelik valizi açınca dehşete düştü! Hepsi streçe sarılı halde bulundu Ekvador'da yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Hediyelik eşya gibi gösterilen valizin içinden çıkanlar dünyada ses getirdi. Ünlü Galapagos Adası'ndaki Galapagos Ekolojik Havalimanı'nda bir valiz gümrük ekiplerince açılınca kaçakçıların son oyunu ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:20
Ekvador'da dünyaca ünlü Galapagos Adası'ndaki Galapagos Ekolojik Havalimanı'nda bir valiz gümrük ekipleri tarafından açıldı, bavulun içinde özel bir bölme vardı.
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Ekipler, bavulun içine saklanmış ve hepsi streç filme sarılmış tam 185 adet bebek kaplumbağa vardı. Kaçırılmaya çalışılan bebek kaplumbağalardan 10'u ise ekipler bulduğunda ölmüştü.
Galapagos Ekolojik Havalimanı, yaptığı resmi açıklamada Guayagil şehrine gönderilen valizin hediyelik eşya gibi gösterildiği ve gümrük ekibinin dikkatini çektiği belirtildi.
Galapagos Ekolojik Havalimanı, yaptığı resmi açıklamada Guayagil şehrine gönderilen valizin hediyelik eşya gibi gösterildiği ve gümrük ekibinin dikkatini çektiği belirtildi.
Ekvador Çevre Bakanı Marcelo Mata, havalimanında yakalanan kaplumbağalar için "Bu Ekvador'un tabiat varlıklarına yönelik bir suçtur" dedi. Kaplumbağa kaçakçılığına ilişkin henüz bir tutuklama yok, polis ekipleri valizi havalimanına bırakan kişiyi arıyor.