Mısır'daki felaketler hakkında şaşırtan mumya detayı!

Mısır'da önümüzdeki hafta aralarında antik Mısır'ın en kuvvetli hükümdarı olan Firavun 2. Ramses ve Kraliçe Ahmose Nefartari'nin mumyalarının da yer aldığı 22 mumyanın bir müzeden başka bir müzeye taşınacak olması, sosyal medyada peş peşe meydana gelen felaketlerin "mumyalar rahatsız edildiği" için yaşandığı yorumları yapılmasına sebep oldu.