Son dakika: Corona virüs nedeniyle Peru'da asker sokağa indi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edilirken askerler sokağa indi.

Giriş Tarihi: 17.03.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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