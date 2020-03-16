Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin önde gelen teknik-bilimsel organı olarak halk sağlığı için araştırma, deneme, kontrol ve danışmanlık gerçekleştiren bir İtalyan kamu kurumu olan Istituto Superiore di Sanità, İtalya'da yaşanan koronavirüs vakalarına ilişkin detayları paylaştı. 13 Mart tarihli araştırmada hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin yaş ortalamasının 79,4 olduğu kaydedilirken vakalara dair geniş teferruat verildi.