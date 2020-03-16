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Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin önde gelen teknik-bilimsel organı olarak halk sağlığı için araştırma, deneme, kontrol ve danışmanlık gerçekleştiren bir İtalyan kamu kurumu olan Istituto Superiore di Sanità, İtalya'da yaşanan koronavirüs vakalarına ilişkin detayları paylaştı. 13 Mart tarihli araştırmada hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin yaş ortalamasının 79,4 olduğu kaydedilirken vakalara dair geniş teferruat verildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 23:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 00:00
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Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

15 Mart itibariyle İtalya'da hayatını Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı: 1.809.

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Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin

Yaş ortalaması: 79,4

En genci: 39

En yaşlısı: 100

Kadınların yaş ortalaması: 84

Erkeklerin yaş ortalaması: 79

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Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

30-39 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:1 kişi
Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:2 kişi
Kadın:2 kişi

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Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

50-59 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:19 kişi
Kadın:6 kişi

60-69 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:62 kişi
Kadın:18 kişi

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Koronavirüs kimler için ölümcül? İtalyan Ulusal Sağlık Servisi detayları paylaştı

70-79 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:286 kişi
Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:306 kişi
Kadın:139 kişi