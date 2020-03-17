İtalya'dan dehşete düşüren corona virüs itirafı! Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs Avrupa'da en çok İtalya'yı vurdu. İtalya'da koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki doktorların açıklamaları tüyleri diken diken ediyor. Giriş Tarihi: 17.03.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 08:42
Yeni koronavirüs enfeksiyonları her gün artarken, barış dönemlerinde daha önce görülmemiş bir baskı altındaki İtalyan sağlık sistemi, hastaları tedavi etmek için yeterli hastane yatağı bulmakta zorlanıyor.
Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo'da bir yoğun bakım ünitesini yöneten Dr. Christian Salaroli, "80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedaviye etmiyoruz" diyor.
Corriere della Sera gazetesine konuşan Salaroli, "Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru. Mucize yaratma girişimlerinde bulunacak durumda değiliz" diye de ekliyor.
Peki İtalya'daki salgında ölüm kalım kararları almayı gerekli kılacak neler var?
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER
Koronavirüs salgını İtalya'da özellikle ölümcül seyrediyor. Son verilere göre yaklaşık 25 bin vakadan 1809'u hayatını kaybetti. Bu, Çin'deki ölümlerin kabaca üçte biri.