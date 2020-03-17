İtalya'dan dehşete düşüren corona virüs itirafı!

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs Avrupa'da en çok İtalya'yı vurdu. İtalya'da koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki doktorların açıklamaları tüyleri diken diken ediyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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