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Sivastopol'deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Rusya-Ukrayna savaşı yeni gelişmelerle birlikte alevlenerek büyüyor. Son olarak Ukrayna'nın Sivastopol'daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun karargahına dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Karargahın vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.09.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 19:31
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Sivastopol’deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Ukrayna'nın dün Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosunun karargahına gerçekleştirdiği füzeli saldırı gündemdeki yerini hala koruyor.

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Sivastopol’deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, füzeli saldırıda aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Sivastopol’deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Budanov, "Yaralılar arasında General Romanchuk da var" diye konuştu.

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Sivastopol’deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Ukraynalı bir askeri kaynak ise BBC'ye saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

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Sivastopol’deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Ayrıca saldırı sırasında karargahta Rus donanmasının üst düzey isimlerinin toplantıda olduğu iddia edildi.