Sivastopol'deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü! İşte saldırı anı görüntüsü

Rusya-Ukrayna savaşı yeni gelişmelerle birlikte alevlenerek büyüyor. Son olarak Ukrayna'nın Sivastopol'daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun karargahına dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Karargahın vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı. İşte görüntüler...