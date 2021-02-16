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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'nin denizlerdeki gücü Yunanistan'ın uykularını kaçırdı Son dakika: Türkiye'nin denizlerdeki gücü Yunanistan'ın uykularını kaçırdı Son dakika haberi... Kara ve hava envanterini günden güne güçlendiren Türkiye, denizlerdeki askeri gücü içinde kritik adımlar atıyor. İnsansız ve silahlı deniz aracı olan ULAQ geçtiğimiz günlerde suya indirilmişti. Araç Türkiye'nin çok düşük maliyetle son derece etkili bir sonuca ulaştığının resmi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, Türk tipi hücumbotlar ve ULAQ gibi sistemlerin Yunanistan'ı Ege'de zora sokacağı görüşünde. Giriş Tarihi: 16.02.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 14:09
Türkiye'nin savunma politikaları sonucunda oluşturulan ULAQ için Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, "Düşük maliyetle yüksek performans sağlayacağınız kritik bir ürün" diyor.
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ULAQ'ın denize inip denemelere başlamasının Türkiye'yi dünyada bu teknolojiye ulaşmış 5 ülkeden biri haline getirdiğini söyleyen Erkan, küresel anlamda pek çok insansız araç denemesi olmasına rağmen bu küçüklükte silahlı ve uzun menzilli veri iletişimi yapabilen çok az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığımızı vurguladı.
HAVADAKİ SİHA ETKİSİNE MAVİ VATAN'DA ULAQ İLE ULAŞACAĞIZ Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda rüştünü ispat ettiğini hatırlattığımız Kozan Selçuk Erkan, "Sıra denizlerde" diyor. TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, ULAQ'ın envantere girmesiyle havacılıkta İHA sistemlerinin kullanılmasına eş değer bir imkana Mavi Vatan'da kavuşacağımızı anlatan Erkan'ın bu noktada üzerinde durduğu konulardan biri de Yunanistan'ın değişen savunma anlayışı oluyor. "YUNANİSTAN HARP PLANLARIMIZI ÖĞRENİP TAKTİK DEĞİŞTİRDİ" Türkiye'nin yakın tarihindeki kimi kumpaslarda son derece gizli bilgilerin de açığa çıktığını anımsatan Kozan Selçuk Erkan, şöyle devam etti: "Maalesef yaşanan hazin durum karşısında Yunanistan savunma değerlendirmesini bizden cebren ve hile ile aldığı bilgilerle güncellemiş oldu. O zamandan beri savunma mekanizmasını buna göre tekrar organize ediyorlar.
Ege Denizi'ndeki adaları 1948 Paris Anlaşması'ndaki silahsız olması maddesini ihlal ederek ağır silahlarla donatıyorlar. Bu hamle; silahlı kuvvetlerimizin işini zorlaştırmak için yapılmış büyük bir adım. Tüm planlarını 'ana karayı savunmak' yerine 'en yakın adalarda yoğunlaşma' üzerine revize ettiler."