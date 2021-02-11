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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: ABD'deki kanlı kongre baskınında önemli gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Meğer göstericilerle arasında... Son dakika: ABD'deki kanlı kongre baskınında önemli gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Meğer göstericilerle arasında... Son dakika haberi...6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına devam edilirken, baskının ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin ilk kez gün yüzüne çıkan videolar kamuoyunda gündem oldu. Giriş Tarihi: 11.02.2021 06:11
Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller yaklaşık 8 saat boyunca Trump aleyhindeki iddialarını ortaya koydu.
Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Trump'ın "Kongre baskınının baş sorumlusu" olduğunu savunurken, söz alan diğer savcı vekiller de Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin "doğru olmayan" iddialarını tekrarlayarak kendi taraftarlarını kışkırttığını ileri sürdü.
Kürsüye gelen Demokratlar kendi konularıyla ilgili daha önce yayınlanmamış çok sayıda videoyu ilk kez kamuoyuna açıklarken, dakika dakika baskının nasıl yaşandığını ortaya koymaya çalıştı.
MIKE PENCE İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA 30 METRE VARMIŞ
Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu.