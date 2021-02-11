MIKE PENCE İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA 30 METRE VARMIŞ

Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu.