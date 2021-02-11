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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İşgalci İsrail ordusu Filistinli tutuklunun evini patlattı İşgalci İsrail ordusu Filistinli tutuklunun evini patlattı
İsrail ordusu Yahudi yerleşimciyi öldürdüğünü iddia ettikleri Muhammed Muravvah Kabha'yı tutuklamıştı. Dün gece de bir operasyon düzenleyen işgalci İsrail ordusu Muhammed Muravvah Kabha'nın evini patlattı.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 11:17
İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle tutukladığı Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evini patlatarak kullanılmaz hale getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Muhammed Muravvah Kabha'nın evini yıkmak için Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Tura beldesine baskın düzenledi.
Kabha'nın evini öğle saatlerinden itibaren kuşatma altına alan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.