Son dakika | ABD'de 130 yıl sonra bir ilk! İdam edildi

Son dakika haberi...ABD'de topal ördek dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde 130 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi. 1999 yılında soydukları bir çifti öldürmekten hüküm giyen beş kişiden biri olan 40 yaşındaki Brandon Bernard, idam edilen en genç mahkum oldu.

AA Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL