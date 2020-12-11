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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | ABD'de 130 yıl sonra bir ilk! İdam edildi Son dakika | ABD'de 130 yıl sonra bir ilk! İdam edildi Son dakika haberi...ABD'de topal ördek dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde 130 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi. 1999 yılında soydukları bir çifti öldürmekten hüküm giyen beş kişiden biri olan 40 yaşındaki Brandon Bernard, idam edilen en genç mahkum oldu. Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:52
Teksaslı siyahi Brandon Bernard'ın (40) cezası Indiana'nın Terre Haute kentindeki cezaevinde zehirli iğneyle infaz edilirken, ABD'de 130 yıl aradan sonra başkanlık geçiş döneminde ilk kez bir idam cezası hayata geçirildi.
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Bernard, 21 yıl önce 18 yaşındayken Iowa eyaletinde bir çifti katleden çetenin üyesiydi.
Todd ve Stacey Bagley'i soymak amacıyla araçlarına yanaşan çete, silah zoruyla çifti bagaja kapatarak banka kartlarını kullanmak için para çekme makinesi aramaya başlamıştı.
Parayı çektikten sonra çete lideri Christopher Andre Vialva, kurbanları başlarından vurmuş, Bernard'a öldüklerinden emin olmak için çifti yakmasını emretmişti.
ABD'de birçok ünlü sima, Bernard'ın idam cezasını ömür boyu hapse çevirmesi için Başkan Donald Trump'a çağrıda bulunmuştu.