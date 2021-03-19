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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı hangi ülkenin | Gürcistan'ın Ahıska kentinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 15:03Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 15:03
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti