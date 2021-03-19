AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti

AŞIDAN BİRKAÇ DAKİKA SONRA ANAFİLAKSİ GELİŞTİ

Ahıska kentindeki İmedi Kliniğinde AstraZeneca aşısı uygulanan hemşirede, aşıdan birkaç dakika sonra anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon) gelişmişti.