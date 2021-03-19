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Haberler Galeri AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti

AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti

AstraZeneca aşısı hangi ülkenin | Gürcistan'ın Ahıska kentinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 15:03
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
Ahıska kentinde İmedi Kliniğinde Oxford Üniversitesinin ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı uygulandıktan sonra dün komaya giren hemşire, başkent Tiflis'te nakledildiği Birinci Üniversite Kliniğinde yaşamını yitirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
Yaklaşık 16 saat uygulanan tedavilere rağmen komadan çıkamayan hemşirenin yerel saatle 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti

AŞIDAN BİRKAÇ DAKİKA SONRA ANAFİLAKSİ GELİŞTİ
Ahıska kentindeki İmedi Kliniğinde AstraZeneca aşısı uygulanan hemşirede, aşıdan birkaç dakika sonra anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon) gelişmişti.

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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
Hemşirenin komaya girmesi nedeni ile toplanan aşı komitesi, ülkede AstraZeneca aşısının uygulanmasının devam ettirilmesine karar vermişti.
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AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı güvenli mi | 27 yaşındaki hemşire aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye dün sabah AstraZeneca'nın COVID-19 aşısı uygulanmıştı.