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Siyonist İsrail'den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler

Soykırımcı İsrail, Gazze'de sivilleri katlettiğini açık açık itiraf etti. İsrail Savunma Güçleri Sözcüsü Richard Hecht, Gazze'de mülteci kampını vurduklarını CNN canlı yayınında açık açık söylerken 'Sivil kaybı önemsemediklerini' belirtti. Aynı kanala konuşan İsrail Başbakanı sözcüsü Tal Heinrich ise, "İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:28
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Siyonist İsrail’den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler

İsrail tam 27 gündür aralıksız bir şekilde sivilleri katlediyor. Sivil yerleşim yerlerini, camileri, kiliseleri, hastaneleri ve mülteci kamplarını acımasızca hedef alan İsrail'in yetkilileri canlı yayında açık açık sivil katliamını itiraf etti.

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Siyonist İsrail’den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana 9 bine yakın sivili katletti. Sivillerin toplandığı birçok yeri vuran İsrail'in Cibaliya kampına yaptığı bombardımanın ardından yapılan açıklamalar ise kan dondurdu.

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Siyonist İsrail’den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler

CNN yayınına katılan İsrail Başbakanı sözcüsü Tal Heinrich, "Ama şunu söylemeliyim ki Gazze'de sivillerden başkasını hedef almıyoruz." ifadelerini kullandı. Heinrich sözlerini 'teröristler dışında' diyerek düzeltti.

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Siyonist İsrail’den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler

Ancak tan 27 gündür İsrail'İi sivilleri katletmesinin ardından bu sözler gerçek düşüncelerinin dışa vurumu olarak yorumlandı.

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Siyonist İsrail’den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler

Yine CNN'e konuşan, İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Richard Hecht, savaş suçunu açık açık itiraf etti.