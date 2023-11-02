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Siyonist İsrail'den canlı yayında katliam itirafı! Canlı yayında açık açık söylediler
Soykırımcı İsrail, Gazze'de sivilleri katlettiğini açık açık itiraf etti. İsrail Savunma Güçleri Sözcüsü Richard Hecht, Gazze'de mülteci kampını vurduklarını CNN canlı yayınında açık açık söylerken 'Sivil kaybı önemsemediklerini' belirtti. Aynı kanala konuşan İsrail Başbakanı sözcüsü Tal Heinrich ise, "İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:16Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:28