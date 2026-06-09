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Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein skandalı, her geçen gün yeni ayrıntılarla derinleşiyor. Washington Post'un incelediği yüzlerce sayfalık yazışma ve dosyalar, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın modellik dünyasındaki bağlantılarını nasıl kullandığına dair çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 1

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, kendisine genç kadınlar ve modeller yönlendirmesi için moda ve mankenlik dünyasından bir çevre kurduğu belirtildi.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 2

Washington Post (WP) gazetesi, Epstein'in, 2009 yılında New York'ta modellik ajansı sahibi Ramsey Elkholy ile yaptığı e-posta yazışmalarını ortaya çıkardı.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 3

100'den fazla yazışmaya göre, Elkholy 2009 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca çok sayıda genç kadını Epstein ile tanıştırdı.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 4

Böylece Epstein'in moda ve modellik sektörü aracılığıyla kadınları kendi etrafına çektiği bir ağ oluşturduğu ortaya çıktı.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 5

Aralarında 18 yaşında birinin de bulunduğu çok sayıda kadınla buluşma planlamalarının yer aldığı yazışmalarda, Elkholy'nin kadınlara ait fotoğrafları da Epstein'e gönderdiği görüldü.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 6

Yazışmalar, İsveç, Rusya ve çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bazı mankenlik ajansı temsilcilerinin de Epstein'in çevresindeki ağın parçası olduğunu ortaya koydu.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 7

Belgelerde, söz konusu kişilerin Epstein ile düzenli iletişim halinde olduğu, genç kadınlara ait fotoğraflar paylaştığı ve bazı yazışmalarda kadınlar hakkında cinsel içerikli yorumlarda bulunduğu görüldü.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 8

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 9

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Epstein'in kirli ağı: Modellik sektörü! Ayrıntılar kan dondurdu 10

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

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