Siyonist Bakan Katz haddini aştı! Yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Son dönemde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yine sahneye çıktı. Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef alarak skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Katz'ın paylaşımında Erdoğan'a yönelik "Gazze'ye adımını dahi atamayacak" şeklindeki skandal ifadeler tepki çekerken, söz konusu açıklamaya kısa sürede yağdı.
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarına karşı Başkan Erdoğan her seferinde zulme ve zalime karşı dik duruş sergiliyor.
Başkan Erdoğan'ın katil İsrail'e olan net tavrı da İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etmeye de devam ediyor.
Her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hazımsızlığını ortaya koyan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yine Gazze üzerinde yaptığı paylaşımıyla haddini aştı.
ALÇAK PAYLAŞIMINA TÜRKİYE AYAĞA KALKTI
Başkan Erdoğan'ı küstahça hedef alan Katz'ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı. Binlerce kişi Katz'ın alçak paylaşımına tepki gösterdi.
Katz, Gazze'deki Hamas'a ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Erdoğan'a yönelik de skandal ifadeler kullandı. Katz, "Eğer Erdoğan Gazze'deki fikir ve dava arkadaşlarına yardım etmek istiyorsa, onları Antalya'ya davet edebilir; nitekim İsrailli turistlerin yokluğunda orada epeyce boş yer açıldı" dedi.
"GAZZE'DE ARTIK HERKES FARKINDA: HAMAS'IN YÖNTEMİ ÇÖKTÜ"
İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, X üzerinden yayınladığı açıklamasında, "Gazze'de artık herkes farkında: Hamas'ın yöntemi çöktü. JMCC (Kudüs Medya ve İletişim Merkezi) tarafından yapılan yeni bir Filistin kamuoyu araştırması çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Gazze Şeridi'ndeki katılımcıların yalnızca %9,7'si Filistin'in hedeflerine ulaşmasında en iyi yolun silahlı mücadele olduğunu düşünüyor" sözleriyle değerlendirmede bulundu.
Katz, açıklamasını, "Siyonist olduklarından değil; yalnızca sahada yaşanan gerçekleri okuyorlar" ifadeleriyle sürdürdü.
"İSRAİL, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YENİDEN YAPILANMA KAPASİTESİNİ ELİNDEN ALMALI"
Katz, katil Netanyahu ile yürüttükleri politikaya ilişkin, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte yürüttüğümüz politika son derece net bir ilkeye dayanıyor: Cihatçı terör örgütlerine karşı İsrail; onların toprağını, altyapısını, komuta kademesini ve yeniden yapılanma kapasitesini tamamen elinden almalıdır" ifadelerini kullandı.
Katz, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki uygulamalarına ilişkin ise, "Aynı stratejik yaklaşımı Gazze'de, Lübnan'da ve Batı Şeria'nın kuzeyinde uyguladık: Sivillerin çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi, İsrail Ordusu'na (IDF) tam hareket özgürlüğü tanınması, yer altı ve yer üstü terör altyapısının imha edilmesi ve üst düzey örgüt yöneticilerinin kesintisiz şekilde hedef alınması" sözleriyle aktardı.
"HAMAS AĞIR BİR STRATEJİK ÇIKMAZLA KARŞI KARŞIYA"
Hamas'a ilişkin değerlendirmesini sürdüren Katz, "Hamas bugün ağır bir stratejik çıkmazla karşı karşıya. İsrail, güvenlik hedeflerine ulaşana ve 7 Ekim tehdidinin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlayana dek operasyonlarına devam edecektir. İran'daki Filistin Tugayı liderlerini etkisiz hale getirdik; ne İran'ın ne de bir başka aktörün Hamas'ı yeniden silahlandırmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.