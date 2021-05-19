Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler

ABD'DEKİ UFO TARTIŞMALAR

ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cisimin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi.