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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler

Son dakika haberi... ABD eski Başkanı Barack Obama, UFO'larla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Obama, görevde olduğu dönemde videodaki objelerin ne olduklarını çözemediklerini söyledi. ABD eski Başkanı, yetkililerin bunu araştırmaya devam ettiklerini aktardı. Pentagon'un FLIR1 adı verilen görüntüler hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 12:41
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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler
ABD donanmasının kaydettiği tanımlanamayan uçan obje (UFO) görüntüleri çok konuşulmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler
2018 yılında bir savaş filotu tarafından kaydedilen görüntülere ilişkin son olarak ABD eski Başkanı Barrack Obama da açıklama yaptı.
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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler
Obama'nın yaptığı açıklamalar birçok insanın aklını karıştırdı. Eski Başkan Obama şu ifadeleri kullandı: Ortalıkta gökyüzünde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz objelere ait görüntüler bulunuyor.
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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler
Obama konuşmasına, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyordur. Ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" sözleriyle devam etti.
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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler

ABD'DEKİ UFO TARTIŞMALAR

ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cisimin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi.