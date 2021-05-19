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Haberler Galeri Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi

Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi

Son dakika haberi... Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail'in Ramazan ayından bu yana gerçekletirdiği sınır tanımaz saldırılar sonucu 1500 kişi yaralandı, yüzlerce kişi şehit oldu. Bebekleri ve çocukları bomba atarak katleden İsrail'e açık destek veren ülkeler, tarihi utancı daha da katladı. ABD'nin İsrail'in arkasına geçmesi de ülkesinde büyük tepki topladı. ABD'de binlerce kişi Başkan Joe Biden'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Biden'ın aldığı sert eleştiriler karşısında İsrail'e destek açıklaması yapan diğer ülkeler de çark etmeye başladı. Filistin'den ise çok kritik 'savaş suçu' adımı geldi.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:53
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Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 218'e, yaralı sayısı da 1500'e çıktı.
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Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

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Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi

YUNANİSTAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından "Hamas'ın İsrail'e füze fırlatmasının kınanması gerektiğini" söyleyerek, aynı zamanda ateşkes çağrısı yaptı.

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Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi
İsrail ve Filistin’i ziyaret eden Dendias, "Acilen ateşkesin sağlanması, insan haklarının güvence altına alınması, insan yaşamının korunmasının gerekliliğini vurguladım. Kesinlikle ve bütünüyle kınanması gereken hareket olan Hamas tarafından İsrail’e binlerce füze atılmasını en açık şekilde kınadım. İsrail’in dünyadaki her ülke gibi, kendini savunma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.
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Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi
Dendias, mesajında Gazze’deki duruma da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze’deki insani durum tamamen sorunludur ve yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Son derece hassas bir bölgede ve durumda kışkırtıcı açıklamalar ve tek yanlı görüşler yardımcı olmuyor."