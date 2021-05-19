Son dakika | Katil devlet İsrail için flaş çağrı! Savaş suçu hamlesi geldi

Son dakika haberi... Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail'in Ramazan ayından bu yana gerçekletirdiği sınır tanımaz saldırılar sonucu 1500 kişi yaralandı, yüzlerce kişi şehit oldu. Bebekleri ve çocukları bomba atarak katleden İsrail'e açık destek veren ülkeler, tarihi utancı daha da katladı. ABD'nin İsrail'in arkasına geçmesi de ülkesinde büyük tepki topladı. ABD'de binlerce kişi Başkan Joe Biden'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Biden'ın aldığı sert eleştiriler karşısında İsrail'e destek açıklaması yapan diğer ülkeler de çark etmeye başladı. Filistin'den ise çok kritik 'savaş suçu' adımı geldi.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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