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Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

Afrika'da art arda darbeler silsilesi yaşanıyor. Son olarak Gabon'da askeri darbe yapıldı. Gabon'da Fransa yanlısı Cumhurbaşkanı Ali Bongo, askeri yönetimle görevden alındı. Halk Fransa karşıtı gösterilere imza atarken Ali Bongo'nun mal varlığı ortaya çıktı. Peki darbenin perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber'de anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.08.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 17:49
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Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

Petrol ve maden zengini Gabon'da dün askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile ailesinin Fransa'daki mal varlıkları ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesinde Fransız şirketlerinin oynadığı rol gündem oldu.

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Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

SERVETİN KAYNAĞI FRANSIZ RÜŞVETİ

Fransız Liberation Gazetesi, Bongo ailesinin Fransa'daki "emsalsiz" taşınmaz mülklerini ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesini gündeme getirdi. Gazetenin haberine göre, Fransız yargıçların uzun süre yaptıkları araştırmalar sonucu Bongo ailesinin bu ülkedeki mülklerinin çoğunun Gabon'da faaliyet yürüten Fransız petrol şirketi Elf-Total'in verdiği rüşvetle alındığı tespit edildi.

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Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

Bir süredir "haksız kazançları" araştıran yargıçlar, Gabon'da 1967'de yönetime gelen Cumhurbaşkanı Omar Bongo ile yönetimi düne kadar elinde tutan Ali Bongo ve çocuklarının Fransa'da çok sayıda taşınmaz mülk satın aldığını ortaya koydu.

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Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

28 TAŞINMAZ MÜLK

Mahkeme kaynaklarına göre, Bongo ailesinin başta Paris'in turistik semti Şanzelize olmak üzere ülkenin seçkin birçok bölgesinde 28 taşınmaz mülkü bulunuyor ve bu mülkler başta Fransız Elf-Total'in olduğu, çoğunlukla petrol şirketlerinden alınan rüşvet ve yolsuzluk paralarıyla elde edildi.

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Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

PARİS'İN YARISI ONLARIN!

Paris'in 7'nci semtinde bakanlık ve büyükelçiliklerin olduğu bölgede Bongo ailesine ait 5 bin 400 metrekarelik alanı kaplayan lüks konak bulunuyor. Bunun yanı sıra Paris'in önemli bölgelerinde "Bongo Hanedanı"na ait çok sayıda lüks daire mevcut. Bongo ailesi, ayrıca Fransız Riviera'sında da emsalsiz çok sayıda lüks villanın sahibi.