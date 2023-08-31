31 Ağustos 2023, Perşembe
Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı
Afrika'da art arda darbeler silsilesi yaşanıyor. Son olarak Gabon'da askeri darbe yapıldı. Gabon'da Fransa yanlısı Cumhurbaşkanı Ali Bongo, askeri yönetimle görevden alındı. Halk Fransa karşıtı gösterilere imza atarken Ali Bongo'nun mal varlığı ortaya çıktı. Peki darbenin perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber'de anlattı.
Giriş Tarihi: 31.08.2023 17:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 17:49
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