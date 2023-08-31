Servetin kaynağı Fransız rüşveti! Gabon’da darbe sonrası ortaya çıkan servet dudak uçuklattı

28 TAŞINMAZ MÜLK

Mahkeme kaynaklarına göre, Bongo ailesinin başta Paris'in turistik semti Şanzelize olmak üzere ülkenin seçkin birçok bölgesinde 28 taşınmaz mülkü bulunuyor ve bu mülkler başta Fransız Elf-Total'in olduğu, çoğunlukla petrol şirketlerinden alınan rüşvet ve yolsuzluk paralarıyla elde edildi.