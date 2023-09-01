HaberlerGaleriAvrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu
Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu
Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 14. gününde devam ederken hava koşulları sebebiyle havadan müdahalede zorluk yaşanıyor. Yoğun dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin uçuşuna imkan tanımıyor. Öte yandan günlerdir devam eden yangınlar, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı.
Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:57Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:00