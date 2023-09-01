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Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu

Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 14. gününde devam ederken hava koşulları sebebiyle havadan müdahalede zorluk yaşanıyor. Yoğun dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin uçuşuna imkan tanımıyor. Öte yandan günlerdir devam eden yangınlar, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:00
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Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu

Günlerce şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen ve geniş bir alana yayılan alevlere müdahale, bu kez de yoğun duman yüzünden yapılamıyor.

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Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu

Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Yannis Artopios, Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda yangınların sürdüğünü ancak yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığını belirtti.

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Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu

Artopios, hiç rüzgar esmediğine dikkati çekerek, bu nedenle bölgede dumanın yoğun olduğunu ifade etti.

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Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu

Yoğun dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin uçuşuna imkan tanımıyor.

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Avrupa böyle yangın görmedi: Yunanistan 14 gündür yanıyor! Havadan müdahale durdu

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre salıya dek yağış beklenmiyor.