Seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken etti! Kurbanlarını hem yedi hem de komşularına yedirdi

Bir yandan da güvenlik kameralarını izleyip bir kanıt bulmaya çalışan koca, karısına ait son izlere Celis'in evinin yakınında rastladı. Komşusuyla yüzleşmeye karar veren polis memuru, adamın direnişlerine rağmen eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Eşini parçalanmış bir halde bulan polis, bodrum katına indiğinde ise pek çok kurbana ait kemikler, kafatasları ve kadın kıyafetleri ile karşılaştı.