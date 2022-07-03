Seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken etti! Kurbanlarını hem yedi hem de komşularına yedirdi
Meksika'nın Atizapan şehrinde geçen sene yakalanan ve kurbanlarını yediğini ve komşularına yedirdiğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis'in belgeseli yapılıyor. 73 yaşındaki seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken ediyor.
Giriş Tarihi: 03.07.2022
09:33
Meksika eyaletinin Atizapan şehrinde 18 Mayıs 2021 tarihinde yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis dehşete düşürdü.
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Her şey Meksika'nın Atizapan şehrinde yaşayan bir polis memurunun eşinin ortadan kaybolmasıyla gün yüzüne çıktı. 34 yaşındaki kadın kocasına ailecek görüştükleri Andres Filomeno Mendoza Celis ile şehir merkezine gideceklerini söyledi ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine polis memuru, karısının cep telefonu sinyallerini takip etmeye başladı.
Bir yandan da güvenlik kameralarını izleyip bir kanıt bulmaya çalışan koca, karısına ait son izlere Celis'in evinin yakınında rastladı. Komşusuyla yüzleşmeye karar veren polis memuru, adamın direnişlerine rağmen eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Eşini parçalanmış bir halde bulan polis, bodrum katına indiğinde ise pek çok kurbana ait kemikler, kafatasları ve kadın kıyafetleri ile karşılaştı.
EVİN BODRUMUNDA 4 BİN 600 KEMİK!
Geçen yılın mayıs ayında yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki 'Atizapan Yamyamı' lakaplı seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis'in evinde yapılan incelemede, son 4 ayda bulunan 300 kemikle birlikte 4 bin 600 adet insan kemiği ele geçirildi.
Kemiklerin 17 kadın, 1 yetişkin erkek ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edilirken, yetkililer katilin 40 yılı aşkın süredir en az 30 kadını öldürdüğünden şüpheleniyor. Uzmanlar kemikleri tek tek analiz edebilmek ve kimlikleri belirleyebilmek için oldukça titiz bir çalışma yürütüyor.