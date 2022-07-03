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Chaba tayfunu Çin'i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu

Çin'de yılın ilk tayfunu Chaba ülkeyi savaş alanına çevirdi. Hong Kong'u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı. Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltilirken, ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alındı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 10:35
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Chaba tayfunu Çin’i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu

Çin'de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaştı. Yetkililer, tayfunun sebep olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkenin birçok noktasına rekor yağış uyarısında bulundu.

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Chaba tayfunu Çin’i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirdi.

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Chaba tayfunu Çin’i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu

Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bazı bölgelerde 600 milimetreye kadar yağış bırakması beklenen Chaba Tayfunu hakkında, "Muson yağmurları, sağanaklara ve kümülatif yağışlara yol açacaktır" dedi.

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Chaba tayfunu Çin’i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu

Guangdong eyaletinin batısının, Guangxi bölgesinin doğusunun ve Hainan Adası'nın sık sık tayfunlardan etkilendiğini belirten Shuanzhu, bu bölgelerde yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulundu.

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Chaba tayfunu Çin’i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu

Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltildi. Ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400'ü aşkın uçuş da iptal edildi. Thai olarak da bilinen Chaba Tayfunu'nun zaman içerisinde gücünü kaybetmesi bekleniyor.