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Chaba tayfunu Çin'i savaş alanına çevirdi! Gemi ikiye bölündü, çatılar uçtu
Çin'de yılın ilk tayfunu Chaba ülkeyi savaş alanına çevirdi. Hong Kong'u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı. Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltilirken, ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alındı.
Giriş Tarihi: 03.07.2022 10:26Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 10:35