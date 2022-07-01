Meksika'da bir acayip düğün: Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'ya bağlı Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, bir timsahla evlendi. Kasabada, 1789 yılından bu yana gerçekleştirilen geleneğe göre, yerli halkın lideri, küçük prenses olarak adlandırılan ve kutsal olarak kabul edilen bir cins timsah ile evlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 19:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL